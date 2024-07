Os outros dois C295 serão equipados com o sistema de missão Fully Integrated Tactical System (FITS) desenvolvido pela Airbus, bem como sensores de última geração, e serão produzidos como Aeronaves de Vigilância Marítima (MSA), ou seja, destinam-se aa operações de busca e salvamento, controlo de pesca ilegal e das fronteiras, apoio em caso de desastres naturais, entre outros.

Todas as três aeronaves serão equipadas com a versão mais recente do conjunto de aviónicos (toda a electrónica a bordo dos aviões) Collins Aerospace Pro Line Fusion.

"Com esta nova encomenda, a Força Aérea Nacional de Angola torna-se no 38º operador C295 a nível mundial", escrevia, na altura da encomenda de Angola, a Airbus no seu site oficial.

Esta encomenda está prevista desde 2018, quando, em Março, o Presidente autorizou, por despacho, a compra de três aviões do tipo C-295, para transporte táctico, no valor global de 159,9 milhões de euros, para equipar a Marinha de Guerra "com meios necessários para a protecção do espaço Marítimo e da Zona Económica em particular".

Na altura, foi delegada na empresa Simportex, E.P., em representação da República de Angola, a celebração do contrato com a Airbus Defence and Space, S.A.U.

A justificação para a compra era a "necessidade de adquirir aviões de patrulha marítima do tipo C-295 para assegurar as missões de observação e vigilância da referida zona, com vista a garantir a soberania nacional".

No mesmo despacho, o PR autorizava o então ministro das Finanças, Archer Mangueira, "a negociar o financiamento com o Banco Bilbao Vizcaya, bem como a tratar de toda a documentação relacionada com o contrato" e a "incluir o referido contrato no plano de Investimentos Públicos (PIP).