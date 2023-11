A Reserva Estratégica Alimentar (REA) vai comprar a totalidade da produção de soja, arroz com casca, feijão e trigo não processado aos produtores nacionais, com preços fixados pelo Estado e assegurando os custos de transporte.

A informação foi avançada no portal oficial do Governo e resulta de um decreto executivo conjunto que define procedimentos e preços para aquisição de bens de produção nacional.

O objectivo é "estimular a produção e o consumo de bens e serviços de origem local, bem como reduzir paulatinamente a dependência excessiva de produtos importados", lê-se no portal.

"A medida do Executivo tem em vista, entre outros aspectos, impulsionar o crescimento do sector produtivo nacional por via do apoio ao escoamento da produção e do incentivo à aquisição de bens de amplo consumo", acrescenta o Governo no portal.

O quilograma de soja vai ser comprado aos produtores por 380 kwanzas, o arroz com casca a 510 kwanzas, o feijão a 600 kwanzas e o trigo não processado a 230 kwanzas.

Os produtos devem ser adquiridos no local de armazenamento dos produtores, com condições de pesagem e de calibragem, e os seus custos de transporte são suportados pela REA, determina o decreto conjunto.

A gestão da REA regressou ao Estado, "na pessoa do entreposto" em Setembro, depois de o Governo anular o contrato com a Gescesta (do Grupo Carrinho).