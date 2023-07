Semanário Novo Jornal

Obras emergenciais em Benguela não ofuscam risco de tragédia semelhante à de 2015

Especialistas ouvidos pelo NJ a propósito do estudo que deu azo ao Programa de Infra-Estruturas Emergenciais e Integradas dizem que as autoridades ainda não chegaram ao essencial, quase 20 meses depois do início da empreitada, já com gastos superiores a 125 milhões de euros. Bacias de retenção das águas pluviais e passagens hidráulicas são lacunas apontadas também por quem esteve no Executivo na altura da tragédia que abalou a província, igual a uma outra na década de 70. Governo já prometeu mais obras, incluindo nos domínios da macrodrenagem e requalificação de bairros.