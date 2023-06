O Ministério das Finanças asseverou igualmente que os salários dos professores incluem já o recém aprovado subsídio de frequência.

A mesma fonte diz que os vencimentos de Maio da função pública foram pagos de forma faseada e que os últimos foram processados esta quarta-feira.

Os médicos ameaçaram, na terça-feira, 13, abandonar os locais de trabalho se até ao dia 15 não houvesse uma resposta do Governo sobre os motivos do atraso no pagamento do salário do mês de Maio.

A situação de atraso salarial registou-se igualmente em alguns órgãos de comunicação social públicos, nomeadamente Rádio Nacional de Angola. Também o Sindicato Nacional dos Professores (Sinprof) denunciou, na segunda-feira, que a maioria dos agentes de educação angolanos estava sem receber os salários do mês de Maio, sem qualquer explicação por parte do Governo.