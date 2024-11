Os três mosqueteiros, um romance clássico escrito em 1844 pelo francês Alexandre Dumas, tinha uma frase importante que marcava a obra "Um por todos e todos por um". Era assim que Athos, Porthos, Aramis e também D"Artagnan enfrentavam grandes aventuras juntos. É o mito da amizade entre as pessoas que, com determinação, lealdade e coragem, se tornaram invencíveis. Entre nós, a recente nomeação de dois quadros do Serviço de Inteligência e Segurança do Estado (SINSE) para chefiar o Serviço de Investigação Criminal (SIC) e o Serviço de Migração e Estrangeiros (SME) pode ser um sinal de esvaziar de poderes ao ministro Eugénio Laborinho e de reforço de poderes e influência de Fernando Miala.