Aperfeiçoar a arte de driblar buracos, num verdadeiro zigue-zague, passou a fazer parte do quotidiano dos automobilistas. Neste retracto, que tem tanto de ironia quanto de realismo, está o resumo do sentimento de revolta pelo cenário de degradação deixado pelas chuvas. Governo diz que tem dinheiro para abrir 2024 a reactivar o "canteiro de obras", mas não há garantias de que mexa numa rede de estradas já com o tempo de vida esgotado.

Onze meses após a última operação "tapa-buracos" em estradas das principais cidades da província de Benguela, o cenário, provavelmente o mais crítico desde o arranque do Programa Integrado de Infra-Estruturas Emergenciais, é resumido em crateras espalhadas por quase todos os pontos de uma rede viária à espera de substituição faz tempo, constatou o Novo Jornal numa ronda que teve apoio de especialistas em construção.

Os buracos de ontem ganharam outra dimensão, visível agora que a chuva dá alguma trégua, estando as cidades de Benguela, Lobito e Catumbela tomadas pela poeira.

As crateras perfiladas em poucos metros de distância são, também, um reflexo do desvio do trânsito pesado para a zona urbana, tal como indicam especialistas, lembrando que está em reabilitação uma importante via.

