A morte ocorreu no sector-02 do Panguila em circunstâncias estranhas: o homicida havia descoberto um suposto tratamento espiritual feito pela esposa, situação de que não gostou, de acordo com a direção do Ministério do Interior no Bengo.

Deu-se uma discussão entre o casal e o acusado partiu para a agressão física, recorrendo a um pedaço de madeira com o qual desferiu três golpes na cabeça da vítima. A mulher acabou por cair no chão inconsciente.

O homicida depois, amarrou os membros superiores e inferiores da mulher, cobriu-lhe a boca com trapos, ateou fogo à residência com a vítima no interior, e fugiu do local.

Quando os populares se aperceberam das chamas que havia na casa dos vizinhos, dirigiram-se ao local para ajudar a apagar o fogo, tendo encontrado o corpo da mulher carbonizado.

As autoridades policiais tomaram conhecimento do homicídio por causa de uma denúncia anónima, que relatava tudo o que aconteceu naquela casa.

A detenção do suspeito foi possível devido a um trabalho de investigação criminal, realizado pelos efectivos do Serviço de investigação Criminal no Bengo. O homem foi encaminhado para o juiz de garantia.