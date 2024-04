Três homens tentaram sequestrar uma mulher no parque de estacionamento da centralidade do Sequele, em Cacuaco, numa altura em que ela estava a estacionar a viatura, após mais um dia de trabalho. A vítima foi salva pela população, que percebeu a "manobra".

Foi ao final do dia que os homens armados invadiram o parque de estacionamento do bloco-3, da centralidade, com o objectivo de sequestrar a mulher e depois roubar o seu carro. Isto aconteceu no final da semana passada.

Os sequestradores surpreenderam a vítima, abordaram-na, e, sob forte ameaça, tentaram introduzi-la no porta-malas da viatura, soube o Novo Jornal junto da Direcção de Investigação e Ilícitos Penais (DIIP).

Graças à filha que estava na janela observando a sua chegada, a mulher foi salva do sequestro, tendo chamado a atenção dos outros filhos e dos vizinhos que se encontravam a conviver numa das áreas laterais do edifício.

De seguida, os populares dirigiram-se até à viatura, no sentido de apanhar os indivíduos, mas não tiveram sucesso, porque quando os meliantes se aperceberam que os moradores estavam a ir ao encontro deles para socorrer a vítima, meteram-se em fuga.

A população e a polícia local iniciaram a perseguição e conseguiram apanhar apenas um dos meliantes, que foi levado para a esquadra do Sequele. Os outros dois encontram-se em parte incerta.

Após a detenção do suspeito, foram realizadas diligências no local e arredores no sentido de localizar os outros integrantes da quadrilha em fuga, mas sem sucesso. A investigação prossegue para localizar os dois outros membros do grupo.