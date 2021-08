De acordo com o responsável adjunto do SISP, Adulcinio Lutucuta, da responsabilidade da Polícia Nacional (PN) o CISP recebeu 47.490 chamadas, para o Serviço de Protecção Civil e Bombeiros (SPCB) 4.226, para o Instituto Nacional de Emergências Médicas de Angola (INEMA) 7.392 e para questões relacionadas com a covid-19, 12.880.

"Registou-se um total de 738,467 chamadas inválidas, representando assim 73,8 por cento do total de chamadas", revelou, lembrando que este elevado número de chamadas inválidas preocupa a instituição, e "obrigou a direcção a tomar medidas severas contra os cidadãos que usarem de forma abusiva o terminal de emergência".

"Pelo facto de constantemente haver registo de cidadãos a usarem de forma abusiva o terminal de emergência para brincarem, ofenderem e injuriarem os nossos especialistas que todos os dias procuram prestar apoio aos cidadãos", avisou.

O responsável salientou que as pessoas que insistirem em fazer chamadas falsas vão ser responsabilizadas criminalmente e vão ver os seus números telefónicos bloqueados.

"Desde já gostaríamos de apelar à sociedade em geral que o terminal de emergência é para prestar apoio às situações adversas com as quais os cidadãos se deparem. Desejamos que todos participem de forma conjunta na mobilização de todos os nossos familiares, de modo a adoptarmos um espírito de denúncias públicas e na prática do uso correcto do terminal de emergência,para que os meios à disposição dos órgãos de intervenção possam ser usados de forma a resolver as situações que nos afligem", descreveu.

Adulcinio Lutucuta disse ainda que o monitoramento da cidade de Luanda é realizado por um total de 827 câmaras que vai crescendo dia após dia.

"Este número vai crescendo a cada dia que passa, por conta da continuidade da instalação de grupos de câmaras com a finalidade de abranger todas as comunidades", ressaltou, sublinhando que o Centro Integrado de Segurança Pública realiza a gestão do trânsito para coordenar nas instalações dos serviços de emergência, "apresentado as melhores vias para a sua mobilidade, de acordo com o fluxo de trânsito no período da manhã e da tarde, facilitando o tempo de resposta".