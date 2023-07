O Serviço Nacional de Recuperação de Activos, da Procuradoria-Geral da República, publicou esta segunda-feira a lista dos activos recuperados desde 2019 no âmbito no âmbito do combate à corrupção e branqueamento de capitais.

São mais de 19 mil milhões de dólares em valores e bens já recuperados pelo Serviço Nacional de Recuperação de Activos em Angola e no exterior, valores que já tinham sido avançados pela directora da instituição, Eduarda Rodrigues.

Do montante avançado, sete mil milhões de dólares foram recuperados no interior do País, enquanto 12 mil milhões, no exterior.

Da lista publicada no site da instituição constam 49% das participações sociais no Standard Bank Angola, no valor de 117 mil milhões de kwanzas, o equivalente a 142 milhões de dólares, os hotéis IKA e os hotéis IU.

Constam igualmente apartamentos no País e no estrangeiro, condomínios, fábricas, vivendas, lojas, escritórios, entre outros bens recuperados.

Há ainda o registo de várias quantias apreendidas já em 2023, em kwanzas, dólares e euros, que, segundo se pode ler na lista, se encontram à guarda do Banco Nacional de Angola.

A última é no valor de 58 mil milhões de kwanzas (70 milhões USD), recebidos pelo Ministério das Finanças.