O Governo Provincial de Luanda (GPL) encerrou 36 casas de venda de sucata durante as várias operações realizadas entre o início de Junho e a semana passada, no município de Viana, para desincentivar o vandalismo de bens públicos.

As acções foram realizadas nos distritos urbanos da Estalagem, Vila Flor, Zango, Baía, Kikuxi e Calumbo, de acordo com a Comissão do Programa de Protecção de Bens Público.

Nestes locais foram identificados 191 pontos e durante este período foram encerradas 36 por irregularidades no exercício da actividade.

No percurso desta actividade, no bairro do Capalanga, o GPL encerrou também uma fábrica de material ferroso, "Diakite Omar", durante um trabalho de inspecção, onde foram encontradas grandes quantidades de materiais como armários eléctricos e escolares, condutas de água, estruturas de metal para construção de pedonais e pontes.

De acordo com o gabinete de comunicação social do GPL, estes equipamentos "são de origem duvidosa", e foi graças a uma denúncia anónima que as autoridades se aperceberam da quantidade de bens públicos que se encontravam naquele espaço.

Estas operações em todo território de Viana enquadram-se no âmbito do Programa de Protecção dos Bens Públicos, que tem como objectivo desencorajar toda e qualquer atitude que leve à danificação de bens do estado e de uso da população, assegura o GPL.