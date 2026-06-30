A ligação histórica entre Japão e Brasil ficou reservada para a antevisão. No relvado do Estádio NRG, em Houston, só houve espaço para a luta por um lugar nos oitavos-de-final. E aí, o "Escrete" puxou dos galões, deu a volta ao marcador (2-1) e eliminou uma selecção nipónica que o levou ao limite.

Aos 13 minutos, Matheus Cunha testou Zion Suzuki, que respondeu com uma estirada para desviar a bola para canto, numa defesa digna de honrar Genzo Wakabayashi.

Os japoneses colocaram-se em vantagem aos 29 minutos, por intermédio de Kaishū Sano. O lance nasceu de uma recuperação de bola, seguida de uma progressão pelo corredor central sem qualquer oposição. Na cara de Alisson Becker, o médio escolheu o canto e rematou rasteiro, fora do alcance do guarda-redes brasileiro.

Foi o primeiro golo do jogador do Mainz com a camisola dos "Samurais Azuis".

Na segunda parte, a reacção da "amarelinha" fez-se sentir desde cedo. Primeiro, Bruno Guimarães viu Zion Suzuki negar-lhe o empate com uma boa intervenção. Pouco depois, Casemiro ficou a centímetros de igualar a partida, mas o remate foi travado por um autêntico muro de camisolas nipónicas em cima da linha de baliza.

Percebendo que os cruzamentos estavam a criar dificuldades à defesa japonesa, o Brasil insistiu na mesma receita. À terceira tentativa, o esférico encontrou a cabeça de Casemiro, que restabeleceu a igualdade aos 56 minutos.

Mal se reatou o jogo, aos 57 minutos, Vinícius Júnior serpenteou pela defensiva nipónica e, na cara do golo, esbarrou num gigante Zion Suzuki, que com uma palmada desviou a bola para o poste, mantendo um resultado que dava sinais de poder mudar a qualquer instante.

Aos 65 minutos, Gabriel Martinelli rendeu Matheus Cunha.

Numa desatenção da defesa japonesa, que perdeu a bola em zona proibida, os pentacampeões não perdoaram. Bruno Guimarães recuperou e serviu Gabriel Martinelli, que, com a frieza de quem sabe exatamente onde colocar a bola, assinou o 2-1 e confirmou o apuramento do Brasil para os oitavos de final.

A marcha rumo ao hexa continua viva, depois de um teste duro perante um adversário que resistiu enquanto pôde, mas que, como tantas outras seleções ao longo da história, acabou por sucumbir à qualidade e ao talento individual do "Escrete".

O próximo adversário sairá do Costa do Marfim vs Gana, agendado para esta terça-feira às 18:00.