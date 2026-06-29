Separados por mais de 18 mil quilómetros, Brasil e Japão mantêm uma ligação que atravessa gerações. Uma história iniciada há mais de um século, escrita pela imigração, pela cultura, mas também por um futebol que encontrou, do outro lado do mundo, uma das suas maiores fontes de inspiração.

Kasato Maru e a origem de uma ligação centenária

Em 1908, o navio Kasato Maru atracou no porto de Santos, no estado de São Paulo, com 781 imigrantes a bordo. Foi o início de uma relação que, mais de um século depois, se traduz numa comunidade estimada entre dois e 2,7 milhões de nipo-brasileiros, frequentemente referida como a maior diáspora japonesa do mundo.

Zico, o catalisador da mudança

Em 1991, a lenda do "Mengão" e da selecção brasileira nos anos 80, assinou pelo Kashima Antlers e tornou-se o principal catalisador dessa transformação.

O antigo camisola 10 ajudou a profissionalizar o clube, foi uma das figuras da recém-criada J.League em 1993 e lançou as bases de um futebol mais técnico e criativo, sem abdicar da disciplina e da organização que continuam a definir a identidade da selecção nipónica.

Zico viria igualmente a guiar o Japão à Taça da Ásia em 2004 e os "Samurais Azuis" no Mundial 2006, na Alemanha.

De 2018 a 2022, foi director técnico do Antlers e, a partir de então, consultor técnico. O legado levou à colocação de uma estátua em sua homenagem em frente ao Estádio de Futebol de Kashima.

Miura e o caminho inverso

No caminho inverso surge Kazuyoshi Miura, o jogador mais longevo da história, que, aos 59 anos, se prepara para disputar a 42.ª temporada ao serviço do Fukushima da terceira divisão do País do Sol Nascente.

Iniciou a carreira profissional no Brasil, ao serviço do Santos FC, em 1986. Em entrevista à FIFA, recorda esse período como decisivo para a sua formação. "A alegria da vitória, a dor da derrota e o significado do trabalho duro - aprendi tudo isso no Brasil".

"Acredito sinceramente que o facto de ainda estar a jogar é graças à experiência que adquiri quando estive lá", acrescentou a lenda japonesa.

Cultura pop e identidade partilhada

Nos anos 90, o mangá e anime Captain Tsubasa, de 1981, alcançou um estatuto de fenómeno global, incluindo no Brasil, onde foi exibido em televisão aberta e ficou gravado nas memórias de uma geração inteira de adeptos.

Com mais de 90 milhões de cópias vendidas em todo o mundo, a obra de Yoichi Takahashi ajudou a projectar a selecção nipónica no imaginário global.

A presença de elementos do futebol "canarinho" como Roberto Hongo, mentor de Tsubasa Ozora, no mangá e anime, e as referências a outros jogadores da "amarelinha", reforçam a conexão entre ambas nações. Já o São Paulo FC, campeão mundial de 1992 e 1993 sob o comando de Telê Santana, em Tóquio, simboliza essa ligação no plano desportivo.

Esta segunda-feira, quando Brasil e Japão medirem forças em Houston, saber-se-á se a marcha rumo ao hexa persiste ou se a ficção volta a ganhar vida, numa alusão inevitável ao universo de Captain Tsubasa, que retratou um triunfo por 3-2 frente ao "Escrete".

Percurso das equipas:

O Brasil chega aos dezasseis avos-de-final após uma fase de grupos consistente, com duas vitórias diante do Haiti e da Escócia, por 3-0, e um empate frente ao Reino de Marrocos (1-1) na jornada inaugural do grupo C.

Do outro lado, os japoneses, orientados por Hajime Moriyasu, garantiram o apuramento ao grupo F com dois empates diante dos Países Baixos (2-2) e da Suécia (1-1), e uma goleada por 4-0 frente à Tunísia, primeira representante africana afastada da competição.

A "amarelinha" parte com ligeiro favoritismo, sustentado pela tradição que carrega na prova pela qualidade individual, enquanto o Japão se apoia na organização colectiva e na maturidade competitiva que já lhe permitiu surpreender Espanha e Alemanha no Mundial do Qatar 2022. A maior ausência no conjunto nipónico é Takefusa Kubo, afastado por lesão após o encontro diante da "Laranja Mecânica", enquanto a equipa às ordens de Carlo Ancelotti apresenta-se na máxima força.

Principais chaves para a vitória:

Os "Samurais Azuis" terão pela frente aquele que simbolicamente coincide com o maior desafio das suas vidas. Apesar de terem saído vitoriosos do embate particular em Tóquio por 3-2 frente ao Brasil, em 2025, reconhecem que as circustâncias são completamente distintas nesta altura. Travar Vinicíus Júnior é um dos factores primordiais para confirmar o apuramento aos oitavos.

Todavia, o jogador do Real Madrid respira confiança com quatro golos e uma assistência anotadas em três encontros. Outro dos nomes a ter debaixo de olho é Matheus Cunha.

O atleta do Manchester United tem três golos marcados no mesmo número de embates na competição.

Por essa razão, Zion Suzuki tem de continuar a transmitir segurança na baliza e Ritsu Doan, Daichi Kamada e Keito Namakura precisam de exibir a grande nível no plano individual e o colectivo precisa de não ficar atrás.

Quanto aos comandados de Carlo Ancelotti sabem como quebrar blocos baixos, explorar as diagonais e as alas e usar criatividade para causar perigo iminente.

Factor-X:

Ayase Ueda vem de dois golos com a Tunísia o que lhe pode dar confiança para este duelo.

Neymar começa no banco, mas é sempre um suplente de luxo para qualquer conjunto, podendo entrar quando os japoneses estiverem com as pernas cansadas.

Noruega ou Costa do Marfim, eis a questão?

Durante 90 minutos, a bola irá rolar e só uma das duas selecções medirá forças com Costa do Marfim ou Noruega, que se enfrentam na terça-feira, a 30 de Junho.

Brasil e Japão não são apenas países atrás de um esférico. São culturas profundamente ligadas por mais de um século de história e que, durante 90 minutos, disputarão muito mais do que um lugar nos oitavos-de-final.