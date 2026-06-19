Os Estados Unidos da América (EUA) venceram a Austrália por 2-0, em Seattle, em jogo da segunda jornada do Grupo D do Mundial 2026, assegurando o apuramento para os dezasseis avos-de-final e juntando-se ao México no lote das primeiras selecções a garantir presença na próxima fase.

Os co-anfitriões, Estados Unidos da América, demonstraram maior conforto com a bola, conseguindo circulá-la com critério, embora a posse nem sempre tenha sido fluida. A superfície de jogo travava parte da velocidade da circulação e retirava algum do ímpeto característico de um relvado tradicional, uma vez que o Lumen Field, casa dos Seattle Seahawks, é um estádio de futebol americano adaptado para o Mundial.

Aos 10 minutos, numa das suas habituais investidas pela ala, Folarin Balogun cruzou rasteiro para a área e Cameron Burgess desviou a bola para a própria baliza, adiantando os norte-americanos. Já aos 43 minutos, após um remate que sofreu um desvio num jogador australiano, a bola sobrou para Alex Freeman que, de cabeça, não desperdiçou. O VAR confirmou a validade do golo depois de analisar o lance.

No segundo tempo, Folarin Balogun dispôs de uma oportunidade flagrante para sentenciar o encontro, mas perdeu o timing de remate aos 51 minutos. Entretanto, a Austrália melhorou significativamente com as entradas de Nestory Irankunda e Connor Metcalfe, influentes no duelo frente à Turquia, que conferiram maior capacidade de retenção de bola e melhor organização posicional à equipa.

Ainda assim, os "Socceroos" revelaram-se incapazes de criar verdadeiro perigo junto da baliza adversária. Com este resultado, os Estados Unidos da América somam seis pontos e assumem a liderança isolada do Grupo D, garantindo a qualificação para os dezasseis avos-de-final e juntando-se ao México na próxima fase.

A Austrália, por sua vez, mantém-se no segundo lugar, com três pontos. Turquia e Paraguai encerram a segunda jornada do agrupamento às 03h00, na madrugada de sexta para sábado (hora de Angola), num duelo que poderá mexer nas contas da qualificação.

A nota insólita do encontro surgiu nos descontos, quando o árbitro alemão Felix Zwayer se lesionou e teve de receber assistência médica, interrompendo temporariamente a partida antes do apito final.