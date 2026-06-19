Os Grupos C e D do Mundial 2026 entram numa jornada marcada por confrontos importantes, com jogos como Escócia-Marrocos, Brasil-Haiti, EUA-Austrália e Turquia-Paraguai a poderem influenciar desde já a luta pela qualificação para a próxima fase.

Grupo C

Escócia vs Marrocos

(Decorrerá em New England, às 23:00, no horário de Angola)

Uma vitória escocesa pode deixar a selecção em posição mais confortável na luta pela qualificação, enquanto um triunfo de Marrocos pode valer a liderança do grupo.

Os "Leões do Atlas" empataram na estreia diante do Brasil, enquanto a Escócia venceu o Haiti pela margem mínima.

O encontro coloca frente a frente duas selecções com estilos distintos: a Escócia aposta num futebol mais directo e intenso, enquanto Marrocos privilegia uma abordagem mais técnica, assente na organização do meio-campo, na circulação de bola, no jogo aéreo e na solidez defensiva.

Brasil vs Haiti

(Decorrerá em Filadélfia, às 1:30, de sexta-feira para sábado)

O Brasil vê-se obrigado a pontuar para não comprometer as contas do apuramento. A formação orientada por Carlo Ancelotti parte como favorita, mas terá de vencer um Haiti que procura surpreender num jogo em que a pressão recai sobretudo sobre os brasileiros.

Grupo D

EUA vs Austrália

(Decorrerá em Seattle, às 20:00, no horário de Angola)

Os Estados Unidos da América procuram dar mais um passo rumo à qualificação para a próxima fase, enquanto a Austrália tenta contrariar o ascendente da selecção anfitriã.

Turquia vs Paraguai

(Decorrerá em San Francisco, às 4:00, de sexta-feira para sábado)

Neste encontro, a Turquia e o Paraguai vão à procura dos primeiros pontos no Mundial, esperando um deslize das selecções em melhor posição no grupo ou, em alternativa, um empate entre os candidatos directos.

O conjunto euroasiático tem um ligeiro favoritismo, mas os sul-americanos não facilitarão a tarefa, num jogo que se antevê equilibrado e competitivo.