Ana Cândida Évora, mãe do guarda-redes de Cabo Verde, Josimar Dias, mais conhecido por Vozinha, vai mesmo ao Mundial 2026. A garantia foi dada, na última quarta-feira, pelo norte-americano Hakeem Jeffries, membro do Partido Democrata na Câmara dos Representantes.

Com a obtenção do visto, a mãe do internacional cabo-verdiano vai acompanhar a competição, depois de ter falhado o jogo inaugural do grupo H frente à Espanha devido a problemas relacionados com a documentação.

O duelo terminou num histórico nulo, com o filho em destaque. Vozinha foi eleito homem do jogo, após realizar sete defesas.

Antes de os "Tubarões Azuis" medirem forças com "La Roja", Ana Cândida Évora revelou a importância de poder estar ao lado do filho num momento especial para Cabo Verde, destacando o orgulho pela caminhada do guarda-redes.

Segundo a imprensa internacional, Hakeem Jeffries disse, também, que falou com o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, e solicitou que fizesse tudo o que estivesse ao seu alcance para garantir que a mãe de Vozinha estivesse presente na partida frente ao Uruguai, marcada para 21 de Junho, em Miami.

Acrescentou, igualmente, que todas as taxas foram dispensadas e que os preparativos da viagem decorrem para que Ana Cândida Évora possa deslocar-se.

"Agradeço ao secretário Rubio, aos funcionários do Departamento de Estado dos EUA, ao governo de Cabo Verde e à FIFA por trabalharem juntos para tornar isso possível", frisou o congressista.