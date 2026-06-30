No encontro diante da Alemanha, o Paraguai entrou disposto a atacar em vez de defender. Aos dois minutos, esteve muito perto de inaugurar o marcador por intermédio de Júnior Alonso, num lance de canto que assustou os germânicos.
Depois de resistir ao domínio da posse de bola da "Mannschaft", feriu os europeus com um golpe inesperado aos 42 minutos. Numa jogada bem trabalhada, construída a três, Matías Galarza foi o último a tocar antes de colocar a bola na área, onde Julio Enciso apareceu à vontade para cabecear para o 1-0.
Na segunda parte, os paraguaios voltaram da mesma forma que iniciaram o encontro: a atacar. Julio Enciso esteve perto de bisar após um erro de Kimmich, mas valeu a atenção de Manuel Neuer. Todavia, foi o conjunto orientado por Julian Nagelsmann que chegou ao empate, por intermédio de Kai Havertz.
O criativo Florian Wirtz encontrou o jogador do Arsenal, que se antecipou ao defensor da "Albirroja" e direccionou a bola para as redes com um cabeceamento quase sem precisar de saltar.
Aos 77 minutos, os alemães estiveram perto de consumar a reviravolta, mas Orlando Gill travou novamente o cabeceamento de Havertz.
Aos 101 minutos, Jonathan Tah chegou a colocar a bola nas redes, mas o golo foi anulado pelo VAR, depois de as imagens mostrarem Waldemar Anton a interferir na jogada e na acção do guarda-redes paraguaio.
Nos pontapés de penálti, Orlando Gill foi o herói com defesas nas cobranças de Kai Havertz e Nick Woltemade, enquanto Jonathan Tah chutou para as nuvens.
No lado da "Albirroja", Antonio Sanabria e Fabián Balbuena falharam os remates da marca dos 11 metros.
O penálti decisivo serviu para exorcizar o dissabor da eliminação nos oitavos-de-final do Mundial do Japão/Coreia do Sul e coroar a valentia e determinação dos pupilos de Gustavo Alfaro.
Os sul-americanos ficam agora à espera do desfecho do embate entre França e Suécia desta terça-feira, 30 de Junho.