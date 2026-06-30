O Reino de Marrocos está em festa. Depois da histórica campanha que culminou com o quarto lugar no Mundial do Qatar em 2022, os "Leões do Atlas" exibiram novamente a frieza e maturidade de uma selecção emergente.
Embora os golos só tenham surgido na segunda parte, o encontro foi marcado por uma grande demonstração de personalidade dos magrebinos, que mostraram qualidade para criar perigo e capacidade para resistir ao momento de maior pressão neerlandesa.
Cody Gakpo fez o 1-0 aos 72 minutos para os Países Baixos. Após uma tabela com Wout Weghorst, Crysencio Summerville colocou a bola na área com um toque em queda e o avançado do Liverpool finalizou de primeira.
Com a força de um felino que não se deixa abater facilmente, os africanos garantiram o empate já nos descontos através de um cabeceamento certeiro de Issa Diop, defesa de ascendência marroquina e senegalesa, que apareceu nas alturas como se fosse um avançado.
A decisão da partida arrastou-se para o prolongamento e até aos penáltis, onde Ismael Saibari determinou a sentença.
A Laranja Mecânica viu Justin Kluivert, Quinten Timber e Crysencio Summerville falharem as suas cobranças da marca dos 11 metros, enquanto Neil El Aynaoui e Achraf Hakimi também desperdiçaram os seus remates.
Nos oitavos-de-final, Canadá e Marrocos vão medir forças.