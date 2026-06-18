A segunda jornada dos grupos A e B do Mundial 2026 disputa-se esta quinta-feira, com quatro partidas que podem começar a definir as contas do apuramento para os oitavos-de-final.

Grupo A

África do Sul vs República Checa

(Decorrerá em Atlanta, às 17h00, no horário de Angola)

Os "Bafana Bafana" apresentaram-se no Estádio Azteca com uma prestação muito distante da identidade que têm construído nos últimos anos. A equipa, conhecida por um futebol mais apoiado, fluido e assente na posse e circulação de bola, ficou longe desse registo e acabou derrotada por 0-2 diante do México.

No entanto, os sul-africanos terão agora a oportunidade de revelar outra face frente à República Checa, que também não conseguiu evitar a derrota diante da Coreia do Sul por 1-2. Com ambas as equipas sem pontos, o encontro ganha importância nas contas do grupo A.

A força no jogo aéreo surge como uma das principais armas da selecção checa, enquanto a velocidade nas transições e o contra-ataque representam um dos trunfos da África do Sul, que procura recuperar a confiança na prova.

México vs Coreia do Sul

(Decorrerá em Guadalajara, às 2h00, de quinta-feira para sexta-feira)

O México e a Coreia do Sul entram em campo em busca da liderança isolada do grupo A.

A selecção da casa parte com a vantagem de jogar diante dos seus adeptos, mas a formação asiática procura surpreender e repetir a boa resposta deixada na jornada inaugural.

Julián Andrés Quiñones tentará manter o bom momento de forma, enquanto Hwang In-Beom, que fez a diferença no primeiro encontro, será uma das peças-chave da equipa visitante.

Grupo B

Suíça vs Bósnia e Herzegovina

(Decorrerá em Los Angeles, às 20h00, no horário de Angola)

A Suíça parte com favoritismo para o embate frente à Bósnia e Herzegovina, fruto da experiência acumulada nas últimas edições do Campeonato do Mundo. No entanto, a selecção da península balcânica já demonstrou, diante do Canadá, que tem argumentos para criar dificuldades e causar mossa aos adversários. Será, por isso, um encontro difícil de prever.

Canadá vs Qatar

(Decorrerá em Vancouver, às 23h00, no horário de Angola)

O Canadá joga em casa e qualquer resultado que não seja a vitória será uma das grandes surpresas. À semelhança do México, os "Les Rouges" têm jogadores dotados tecnicamente e com grande capacidade para criar perigo junto da baliza adversária.

Contudo, o Qatar conquistou um ponto histórico frente à Suíça e chega a esta partida com confiança reforçada. Nesta fase da competição, nada pode ser dado como garantido.