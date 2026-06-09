Adeptos de Cabo Verde e República Democrática do Congo (RDC) arriscam ficar de fora do Mundial 2026 por restrições de visto dos EUA, mesmo com bilhetes e viagens já pagas.

Segundo os dados do Departamento de Estado dos EUA, citados pela BBC, a taxa de rejeição de vistos para cidadãos de 11 dos 48 países apurados - incluindo Cabo Verde e RDC - foi superior a 40% entre Outubro de 2024 e Setembro de 2025.

Essa análise engloba todos os tipos de visto, não apenas os pedidos feitos por adeptos para o Mundial. Para vistos de turismo B1/B2, a média é de 34%.

A mesma fonte esclarece, igualmente, que a análise não engloba os adeptos que pediram para entrar em solo americano nos últimos oito meses.

O resultado é incerteza para os apoiantes dos Tubarões Azuis e dos Leopardos. Cabo Verde estreia-se no Campeonato do Mundo e a RDC regressa 52 anos depois, mas ambos arriscam ver bilhetes e viagens pagas inutilizados.

A indefinição sobre os vistos deve marcar os próximos dias, com federações e adeptos a pressionar por esclarecimentos.

O Mundial 2026 arranca na quinta-feira, 11 de Junho, às 20:00, hora de Angola, no mítico estádio Azteca, na cidade do México. O jogo da abertura reedita o embate na África do Sul, em 2010, entre anfitriões e mexicanos, que terminou empatado a uma bola.

Este ano, pela primeira vez, o torneio está a ser organizado por três países: México, Estados Unidos da América e Canadá.

Todavia, naquela que seria a maior festa do futebol, as restrições de vistos aprovadas pela Administração Trump, em 2024, ensombram os adeptos que planeiam viajar para os EUA. As medidas fazem parte de uma Ordem Executiva que alargou a recusa para dezenas de países.