A Comissão Europeia, orgão executivo da União Europeia, actualizou a sua lista de jurisdições consideradas de alto risco por apresentarem "deficiências estratégicas de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo". Angola, que está na lista negra do Grupo de Acção Financeira Internacional (GAFI), foi um dos países visados nesta actualização, que entrará em vigor após o escrutínio e a não objecção do Parlamento e do Conselho europeus no prazo de um mês e que pode ser prorrogado por mais um mês.

Foram acrescentadas à lista diversos países ou territórios com riscos significativos para o sistema financeiro da União Europeia, especialmente no que diz respeito à luta contra o branqueamento de capitais (BLC) e o financiamento do terrorismo (CFT): Argélia, Angola, Costa do Marfim, Quénia, Laos, Líbano, Mónaco, Namíbia, Nepal e Venezuela.

Outras jurisdições foram retiradas da lista, informa a Comissão Europeia: Barbados, Gibraltar, Jamaica, Panamá, Filipinas, Senegal, Uganda e Emirados Árabes Unidos.

Segundo uma nota a que o Novo Jornal teve acesso, a lista actualizada tem em conta o trabalho do Grupo de Acção Financeira (GAFI) e, em particular, a sua lista de "Jurisdições sob monitorização reforçada".

"A Comissão considerou cuidadosamente as preocupações expressas em relação à sua proposta anterior e realizou uma avaliação técnica completa, baseada em critérios específicos e numa metodologia bem definida, incorporando informações recolhidas pelo GAFI, diálogos bilaterais e visitas in loco às jurisdições em causa", lê-se.

Esta actualização assume a forma jurídica de um regulamento delegado, que entrará em vigor após o escrutínio e a não objecção do Parlamento Europeu e do Conselho no prazo de um mês e que pode ser prorrogado por mais um mês, informa a Comissão Europeia.