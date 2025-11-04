A maioria dos órgãos ministeriais e empresas públicas a nível do País ainda não pagaram o salário referente ao mês de Outubro, que normalmente tem sido pago antes do dia 30 de cada mês, atraso que está a deixar preocupados os funcionários, soube o Novo Jornal.

Alguns órgãos de defesa e segurança também registam atrasos salariais, embora a Polícia Nacional e alguns ramos das Forças Armadas Angolanas (FAA) tenham recebido o seu o salário na semana passada.

O Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos (MINJUSDH), cujos funcionários estão em greve, ainda não pagou o salário referente ao mês de Outubro, tal como o Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social (MAPTSS).

A nível dos tribunais inferiores e superiores há também atraso salarial referente ao mês passado.

Na Procuradoria-Geral da República (PGR), o quadro é o mesmo, assim como nas empresas públicas de comunicação social, Televisão Pública de Angola (TPA), Rádio Nacional de Angola (RNA), Angop e Edições de Novembro.

Ao Novo Jornal, vários funcionários das empresas públicas expressaram preocupação e comentaram os constrangimentos gerados pela situação.

Apesar deste atraso na maior das empresas públicas, o Ministério das Finanças (MINFIN) processou os salários dos sectores da educação e da saúde na semana passada, conforme apurou o Novo Jornal.

Os motivos que levam a que se verificasse este atraso na maior parte das empresas públicas não foram explicados pelo MINFIN, mas fontes deste ministério asseguraram ao Novo Jornal não houve constrangimentos e que a qualquer momento todo o sector público terá o salário pago.