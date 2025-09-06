Não se sabe até onde pode chegar o Governo no Projecto para Refinaria do Lobito, o Sonaref, um «repetente» em programas eleitorais do partido no poder. Incentivos como os que garantiram o primeiro empreendimento no pós-independência, para gasóleo, fuelóleo, nafta e combustível para aviação, são desajustados à realidade africana, adverte quadro reformado da SONANGOL. PR diz que objectivo é promover a indústria nascente.

Já se sabia que o Governo angolano mobiliza recursos financeiros para uma Refinaria no Lobito, província de Benguela, no quadro de um projecto delineado há 25 anos, mas a possibilidade de incentivos fiscais, à semelhança da fórmula usada a favor da Gemcorp em Cabinda, surge como uma nova investida na luta pela unidade que deverá proporcionar ao País a auto-suficiência em matéria de derivados do petróleo.

Quando o Presidente da República, João Lourenço, diz que "as obras foram retomadas", sem referências a datas para conclusão, não se sabe se anuncia a construção do empreendimento "propriamente dito", sendo certo que existiam pontas soltas em relação às chamadas infra-estruturas de apoio à Refinaria.

Pelo menos, segundo levantamentos do NJ, até Outubro de 2023, quando a SONANGOL e a China National Chemical Engineering Company (CNCEC) firmaram um contrato para a construção do empreendimento.

