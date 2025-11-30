Adalberto Costa Júnior venceu este domingo, com larga vantagem, as eleições internas da UNITA, com 1.100 votos.

A liderança da UNITA estava a ser disputada neste 14º congresso por Adalberto Costa Júnior, que era candidato à sua própria sucessão, e Rafael Massanga Savimbi, filho do primeiro presidente do partido.

Adalberto Costa Júnior foi re-eleito com 1.100 votos, enquanto Rafael Massanga Savimbi consquistou apenas 110 votos dos 1.210 delegados ao congresso.

Para ACJ, "esta vitória reforça a liderança, consolida o projecto do partido e projecta com firmeza o caminho para 2027".

A votação para a escolha do novo líder começou por volta das 09:30 no complexo Sovsm, em Viana, nos arredores de Luanda, com 1.210 delegados eleitores.