O ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino de Azevedo, sustentou, esta segunda-feira, 26, em Moscovo, a necessidade da adopção de uma abordagem proactiva, estratégica e criativa entre os países produtores de gás para combater o impacto da pobreza energética que ainda persiste em África.

Diamantino de Azevedo falava durante a 28.ª Reunião Ministerial do Fórum dos Países Exportadores de Gás (GECF), que decorre de 25 a 27 de Outubro na capital russa.

Segundo o titular da pasta do MIREMPET, essa abordagem deve servir para encontrar "soluções sustentáveis para o desenvolvimento dos nossos recursos de gás, para eliminar a pobreza energética que ainda persiste em alguns dos nossos países e para garantir a soberania alimentar dos nossos países e não só".

Na sua intervenção, também sublinhou que a actual conjuntura internacional tem exercido forte pressão sobre as fontes tradicionais de energia, particularmente o gás natural, exigindo uma actuação coordenada dos Estados-membros do Fórum para a identificação de soluções sustentáveis que assegurem o desenvolvimento do sector.

O ministro debruçou-se igualmente sobre os desafios decorrentes das novas exigências e normas internacionais relativas à medição, monitorização, reporte e verificação das emissões de metano, observando que estas poderão influenciar o acesso aos mercados internacionais, a comercialização e a competitividade do gás natural.

Diamantino de Azevedo acrescentou que este novo contexto deve ser encarado não apenas como um desafio, mas simultaneamente como uma oportunidade para reforçar a eficiência e a sustentabilidade da indústria do gás, através da partilha de experiências e da adopção de melhores práticas entre os países-membros do GECF.

Durante a reunião, Angola apresentou os avanços alcançados no aproveitamento dos seus recursos gasíferos, com destaque para o início da produção de gás não associado e para a construção de uma fábrica de amónia e ureia, projecto que permitirá ao País reforçar a sua capacidade produtiva, a auto-suficiência e o potencial exportador.

No final da sua intervenção, Diamantino de Azevedo reiterou a disponibilidade de Angola para trabalhar com os demais membros do Fórum na resposta aos desafios actuais e futuros da indústria do gás natural, contribuindo para um mercado global mais resiliente, equilibrado e sustentável.

O Fórum dos Países Exportadores de Gás reúne algumas das principais nações produtoras de gás do mundo e constitui uma importante plataforma de diálogo sobre investimento, segurança energética, cooperação internacional e desenvolvimento sustentável do sector.

O Novo Jornal soube ainda que, terça-feira, 27, haverá uma reunião dos Chefes de Estado, onde Diamantino de Azevedo vai representar o Presidente da República, João Lourenço.