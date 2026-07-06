Na província do Bié, um homem está a ser acusado de espancar mortalmente a mãe, de 78 anos, alegando que ela era a causadora dos problemas que ocorrem na família.

O crime aconteceu no fim-de-semana, na aldeia de Waleca, município da Nharêa, numa altura em que o neto da vítima se encontrava doente.

O pai do menino, principal suspeito, culpava a sua mãe de ter "enfeitiçado" o rapaz.

Segundo o porta-voz do Serviço de Investigação Criminal, SIC, no Bié, Carlos de Oliveira, "o homem convidou um amigo e foram à casa da malograda. Agrediram-na brutalmente até que esta desse o último suspiro no local".

Em seguida, colocaram-se em parte incerta e deixaram para trás o cadáver.

Horas depois, os envolvidos foram capturados pelos agentes do SIC, graças a uma denúncia dos populares.

Os detidos, de 40 e 33 anos, vão ser apresentados ao juiz de garantias para serem responsabilizados criminalmente pelo crime de homicídio qualificado.