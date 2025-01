O número de casos de cólera ultrapassou, nas últimas 24 horas, a barreira dos 1.000 e foi registada mais uma morte. A maior parte dos casos foi notificada na província de Luanda, que, com as 40 novas infecções reportadas este sábado atinge um total de 715. Luanda é também o epicentro das mortes por cólera, com 30 óbitos declarados.

Os 40 casos registados na província de Luanda foram reportados em Cacuaco (28), Cazenga (3), Viana (3), Belas (2), Sambizanga (2), Talatona (1) e Maianga (1).

Quanto ás restantes províncias atingidas por esta pandemia, 14 foram registados na província do Icolo e Bengo, no Sequele (12) e em Catete (2), nove na província do Bengo, no Dande (6) e Panguila (3) e um na província da Huíla, no município do Lubango, com vínculo epidemiológico de Luanda, município da Maianga.

O óbito das últimas horas fopi sinalizado na província do Bengo, no município do Panguila. Segundo o Ministério da Saúde, actualmente, estão internadas 98 pessoas com cólera.

Desde o início do surto, foi reportado um total cumulativo de 1.016 casos, sendo 715 na província de Luanda, 189 na província do Icolo e Bengo, 105 na província do Bengo, três na província de Malanje, dois na província do Huambo e outros dois na província da Huíla, com idades compreendidas entre os dois e os 81 anos, dos quais 527 (52%) do sexo feminino e 489 (48%) do sexo masculino.

Ocorreram desde o início do surto 43 óbitos, dos quais 30 na província de Luanda, em Cacuaco (24), Mulenvos (2), Belas (1), Cazenga (1), Kilamba Kiaxi (1) e Sambizanga (1), oito na província do Bengo, no Dande (3), no Panguila (4) e na Barra do Dande (1), e cinco na província do Icolo e Bengo, todos no Sequele.

O grupo etário mais afectado é o dos dois aos nove anos, com 266 casos e 14 óbitos,

seguido do grupo etário dos dez aos 19 anos de idade, com 258 casos e 6 óbitos.

O Ministério da Saúde apela à comunidade, se tiver alguém em casa com diarreia líquida e vómitos, procure imediatamente um Centro de Tratamento de Cólera ou uma unidade de saúde mais próxima. Enquanto isso, deve beber muita água fervida ou tratada com 5 gotas de lixívia e prepare soro caseiro (1 litro de água fervida ou tratada e adicione 2 colheres de sopa de açúcar e uma colher de chá de sal).

Contactos de Apoio: 111, 931061381, 923695482 e 934271674.