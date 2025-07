Depois do anúncio do aumento do preço do gasóleo, eis que chega o do aumento das tarifas dos transportes, com a viagem de táxi a elevar-se para os 300 kwanzas e o bilhete de autocarro a subir para os 200 kz a partir de segunda-feira.

O anúncio dos aumentos foi feito este domingo, 06, pela Agência Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT), órgão regulador responsável pela supervisão dos transportes públicos colectivos urbanos rodoviários de passageiros e dos transportes ocasionais de passageiros.

Segundo a ANTT, "é necessário actualizar as tarifas dos serviços de transporte público, em função do recente reajuste dos preços de venda ao público dos combustíveis, nomeadamente do gasóleo, ocorrido no dia 4 de Julho de 2025, ao abrigo do decreto executivo conjunto 81/23, de 1 de Junho, e em consonância com o decreto presidencial 283/20, que estabelece um sistema de ajustamento flexível dos preços com base na paridade de importação e exportação".

A Agência Nacional dos Transportes Terrestres diz que o objectivo é garantir o equilíbrio operacional das empresas de transporte e a continuidade dos serviços prestados à população.

Os ajustes de preços do serviço intermunicipal de passageiros serão definidos pelos Órgãos da Administração Local do Estado (OALE), em função da realidade operacional de cada rota, informa o órgão regulador responsável pela supervisão dos transportes públicos colectivos urbanos rodoviários de passageiros e dos transportes ocasionais de passageiros.

"Sempre que ocorrer um ajuste nos preços dos combustíveis que não ultrapasse os valores de referência usados no cálculo das tarifas, estas não deverão ser alteradas, mantendo-se a estabilidade para os utentes, uma vez que os custos operacionais continuam a estar cobertos", refere em comunicado a ANTT.