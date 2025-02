Um jovem de 22 anos foi detido pela Polícia Nacional, esta sexta-feira,14, após ter tentado fazer explodir as instalações da Empresa Nacional de Distribuição de Electricidade (ENDE), no Camana, Luanda

Segundo informações prestadas pela PN ao Novo Jornal, o jovem circulava na zona com uma granada e tentou entrar nas instalações da ENDE, quando foi abordado pelo segurança do estabelecimento, tendo o mesmo recusado a ser revistado.

A seguir, conta a polícia, o indivíduo agarrou uma granada e ameaçou explodir as instalações da ENDE, a loja do Camama, o que gerou pânico entre as pessoas.

A polícia foi chamada ao local e deteve o jovem, em posse do explosivo.

O porta-voz da Polícia Nacional em Luanda, Nestor Goubel, disse que o indivíduo será presente ao Ministério Público e ao juiz de garantias.