De acordo com o director geral do gabinete de comunicação institucional e imprensa do SIC, Manuel Halaiwa, estas detenções enquadram-se no quadro da estratégia de "arrumação interna".

Em Luanda foram detidos três efectivos, sendo uma instrutora e um chefe de brigada, colocados na direcção de combate aos crimes contra o Património e um chefe de operações do município do Kilamba.

Estes obrigaram um vietnamita a transferir três milhões de kwanzas para a conta bancária de um deles, alegando que era para cobrir despesas para reposição de peças de uma viatura da oficina do lesado que haviam sido furtadas, mas já estavam na posse das autoridades

Já no município do Soyo, província do Zaire, foi detida uma agente colocada no departamento municipal de Investigação criminal, por retirar, de forma ilegal, e colocar em parte incerta, através de um terceiro, uma viatura de marca Mazda, que havia sido apreendida no posto de abastecimento da pumangol, por contrabando de combustível.

Após estas situações, os efectivos serão encaminhados para o Ministério Público e vão ser alvos de um processo disciplinar.