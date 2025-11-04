A subestação da Rede Nacional de Transporte de electricidade (RNT) na província do Cuanza-Sul foi vandalizada por 14 assaltantes que se fizeram passar por trabalhadores do local, para roubar material ferroso, causando grandes prejuízos.

A subestação encontra-se no bairro Catandala, no município da Gabela, e o grupo dirigiu-se para lá, no fim-de-semana, no período da manhã, quando não havia movimentação de trabalhadores no local, segundo o chefe do departamento de comunicação institucional e imprensa da Polícia Nacional no Cuanza-Sul, Tomás Filipe António.

Para conseguir ter acesso ao interior da infraestrutura, a quadrilha ludibriou os operativos de segurança dizendo que "tinham autorização para fazer manutenção e retirar alguns ferros das torres de postes de média tensão".

No decurso do suposto trabalho, os seguranças começaram a suspeitar das atitudes dos homens e fizeram uma participação às autoridades. Os agentes da polícia deslocaram-se ao local e detiveram os 14 assaltantes em flagrante delito.

"Se os indivíduos conseguissem subtrair o material ferroso da subestação, iam levá-lo para a província de Luanda, onde seria comercializado nos mercados informais", disse ao Novo Jornal a polícia.

A quadrilha, constituída por 14 elementos, todos angolanos, com idades entre os 19 e os 47 anos, foi encaminhada para o juiz de garantia, por vandalização de bens públicos e por invasão de propriedade.

Em sua posse foram apreendidos o material ferroso, os equipamentos utilizados para o corte e uma viatura pesada de marca Volvo, que estava a ser carregada para seguir para Luanda.