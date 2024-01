Palancas Negras são obrigadas a vencer, este sábado, 20, a Mauritânia, para manter o sonho de continuar a competir na Taça de África das Nações, CAN"2024, que decorre na Côte d"Ivoire, depois de, na jornada inaugural, terem empatado com a Argélia. Pedro Gonçalves e pupilos precisam de ganhar para desfazer a igualdade nos duelos com os mauritânios e manter a aspiração de chegar à outra fase da prova.

As Palancas Negras começam a definir, neste sábado, 20, o seu futuro na 34.ª edição da Taça de África das Nações (CAN"2024), quando defrontarem, às 17h00, no Estádio da Paz, na cidade ivoirense de Bouaké, a similar da Mauritânia, em desafio pontuável para a segunda jornada do grupo A.

Trata-se de um duelo decisivo entre equipas que tiveram desempenhos diferentes na ronda inaugural. As Palancas Negras conseguiram "arrancar" um empate, com sabor agridoce, à favorita Argélia. A Mauritânia não conseguiu, por seu turno, evitar a derrota diante do Burkina Faso. Depois de ter dominado a partida durante quase toda a primeira parte, claudicou na ponta final, garantindo, assim, a liderança aos Cavalos burkinabes.

Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, pagável no Multicaixa. Siga o link: https://leitor.novavaga.co.ao/