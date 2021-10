Angola conta com a experiência e influência da Turquia, uma das mais importantes economias da Euro Ásia, para trilhar o caminho do crescimento e do desenvolvimento, declarou esta segunda-feira o Presidente da República, João Lourenço.

O Presidente angolano falava no início das conversações oficiais entre os dois países, no quadro da visita de Estado a Angola do Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

"É nossa pretensão contar com o vosso apoio, experiência e influência, sabemos que a Turquia é uma das mais importantes economias da região Euro Ásia, para que Angola trilhe os caminhos do crescimento e do desenvolvimento, interrompidos pela pandemia da Covid-19", observou o Presidente João Lourenço.

Indicou que a pandemia da Covid-19 acarretou consigo danos incalculáveis, em sectores que representam motores de funcionamento e manutenção do Estado angolano.

Lembrou que, durante a visita de Estado que efectuou à Turquia, foram assinados alguns instrumentos jurídicos que, juntamente com os que foram rubricados hoje por membros das respectivas delegações, terão um peso específico inquestionável no conjunto das acções que têm vindo a realizar, visando o estreitamento e a intensificação das relações bilaterais.

"Penso que estes acontecimentos sinalizam com muita clareza a vontade política de cada um dos nossos governos, em criar um ambiente de segurança e de previsibilidade para os negócios que forem sendo efectuados entre ambos os países", vincou.

Segundo o Estadista angolano, os dois países se conheciam pouco e, neste tempo relativamente curto em que passaram a lidar, descobriram imenso potencial de cooperação e de negócios que começa, para o bem de ambos, a ser utilizado com perspectivas bastante animadoras de produzir resultados".

Cooperação internacional

No seu discurso, o Chefe de Estado angolano enfatizou que a Turquia e a República de Angola têm responsabilidades inquestionáveis no que respeita à promoção de iniciativas que garantam a paz, a segurança e a estabilidade ao nível das regiões em que estão inseridas, com repercussões óbvias no plano global.

"Preocupa-nos, em fase disto, as crescentes escaladas de tensões que se observam em várias regiões do planeta, sobretudo, os conflitos armados que se registam em África e no Médio Oriente (...) requerem um esforço ingente da comunidade internacional.", sinalizou.

Considerou que, no âmbito deste esforço colectivo, Angola tem feito a sua parte, por via das iniciativas que empreende no quadro da Conferência Internacional sobre a Região dos Grandes Lagos e da Comunidade Económica de Estados da África Central, contribuindo para a paz e estabilidade nestas sub-regiões.

Informou que os esforços de Angola têm sido desenvolvidos em articulação com a União Africana e as Nações Unidas.

"Apesar da complexidade das tarefas em que estamos envolvidos, continuamos empenhados em trabalhar no sentido de sensibilizar as partes em conflito, de modo a construir um entendimento sólido entre todos, capaz de favorecer o restabelecimento da paz", finalizou.

Na ocasião, o Presidente da Turquia, Recept Tayip Erdogan, reafirmou o interesse do seu país cooperar com Angola, no quadro do desenvolvimento e da diversificação da economia.

Disse que, apesar do contexto de pandemia que afecta o mundo, a Turquia está aberta a ajudar Angola, mediante cooperação estratégica entre os dois países.

As relações diplomáticas entre Angola e a Turquia datam de 1980. Os dois países têm acordos de cooperação nos domínios do comércio, agricultura, educação, cultura, defesa, justiça e desporto.