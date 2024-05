As comissões especializadas da Assembleia Nacional aprovaram um documento que, entre outras alterações, estabelece a obrigação da criação de um Conselho de Disciplina Antidopagem com carácter independente.

A criação deste Conselho de Disciplina Antidopagem, segundo os deputados, vai dar resposta à necessidade de adaptação do actual modelo antidopagem às normas e recomendações dos organismos internacionais reguladores do desporto.

O documento prevê também a obrigação de sujeição a testes antidopagem a todos atletas sujeitos à jurisdição do organismo nacional antidopagem, independentemente de estarem em competição.

Relativamente ao controlo antidopagem, o diploma estabelece regras específicas e cria obrigações de relatórios para as federações desportivas e institui igualmente que apenas laboratórios credenciados ou certificados pela Agência Mundial Antidopagem poderão analisar amostras de dopagem.

Requerida em processo de urgência pelo Presidente da República, enquanto Titular do Poder Executivo, a proposta de Alteração da Lei nº1/24 de 06 Março - Lei da Antidopagem no Desporto foi, esta terça-feira, 14, apreciada e aprovada, por unanimidade, na especialidade pelos deputados.

Aprovada inicialmente pelo Parlamento em Março de 2024, a Lei da Antidopagem no Desporto estabeleceu pela primeira vez, no ordenamento jurídico angolano, regras específicas em relação à antidopagem, a fim de alinhar a legislação nacional com os padrões internacionais aplicáveis à matéria, especialmente com o Código Mundial Antidopagem e as normas da Agência Internacional Antidopagem (WADA), com o objectivo de assegurar a boa reputação internacional do país em termos de desporto e evitar potenciais sanções.

Após ser remetida à Agência Internacional Antidopagem foi verificado ainda algum desalinhamento entre o previsto na Lei Antidopagem e o exigido pela regulamentação internacional, facto que poderá levar o País a sanções internacionais, incluindo a exclusão de atletas nacionais de competições internacionais e a perda de oportunidades de sediar eventos desportivos de carácter internacional.

A proposta pretende, igualmente, ajustar-se à realidade social, cultural e desportiva nacional, assim como harmonizá-la à Convenção Internacional contra a Dopagem no Desporto e ao Código Mundial Antidopagem.

Com a aprovação do diploma, o Executivo diz querer "continuar a promover e a conduzir uma educação cultural e moral dos cidadãos, a protecção da saúde dos atletas, do pessoal de apoio e demais agentes desportivos, através da luta contra o uso de substâncias e métodos proibidos ou violação das normas antidopagem no desporto".

A Proposta de Lei visa, também, contribuir para a educação e formação dos atletas e demais agentes desportivos, em relação à temática da luta contra a dopagem no desporto. O documento contém, entre outras matérias, a proibição da dopagem, responsabilidades do praticante, a lista de substâncias e métodos proibidos, acesso de controlo durante e fora das competições desportivas e o tratamento médico do desportista.