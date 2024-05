A TAAG Linhas Aéreas de Angola assumiu a operação exclusiva da rota Luanda-Lisboa, com a sua frota internacional, pondo termo ao acordo celebrado em 2022 com a companhia portuguesa de aluguer de aviões Hi Fly.

Segundo um comunicado da companhia aérea nacional, a ligação, que conta com dois voos diários, será operada por duas aeronaves Boeing 777-300ER, com capacidade total para 293 passageiros, distribuídos entre a primeira classe, a classe executiva e a económica.

O acordo com a companhia privada portuguesa, celebrado em junho de 2022, previa o aluguer de uma aeronave à Hi Fly em regime de wet lease, cabendo à Hi Fly a disponibilização do avião com tripulação completa, manutenção e seguro da aeronave, sendo compensada pela TAAG pelas horas de operação da aeronave.

A decisão foi justificada, na altura, com os trabalhos de manutenção que decorriam na frota internacional da TAAG, nomeadamente as aeronaves Boeing 777-300ER, permitindo dar continuidade à operação numa ligação preferencial e com grande volume de tráfego (Luanda-Lisboa-Luanda).

A Hi Fly é uma companhia aérea privada, de matriz portuguesa, especializada no frete de aeronaves comerciais com tripulação, manutenção e seguro incluídos. Trabalha com dois certificados de operador aérea, um registado em Portugal e outro na ilha de Malta. É controlada pela Fundação Mirpuri.

No seguimento do plano de manutenção e recuperação da frota e, no sentido de responder melhor às necessidades do mercado e a estratégia de negócio, a TAAG Linhas Aéreas de Angola assumiu, recentemente, a operação exclusiva da rota Luanda-Lisboa, com a sua frota internacional.

"Queremos agradecer à HiFly pela colaboração durante o período de vigência deste acordo, que assegurou o reforço da nossa operação e o bom funcionamento de uma rota prioritária para a TAAG", refere a TAAG no documento, acrescentando que o serviço de Luanda-Lisboa desempenha "um importante papel a vários níveis, desde a dinamização económica à coesão social"

"Portugal é um dos destinos preferenciais e a porta de entrada da Europa para diversos passageiros, entre turistas, famílias e tecido empresarial oriundos de Angola, África e América do Sul, lê-se ainda no comunicado da TAAG, que refere que Angola se posiciona como um hub importante para receber e redireccionar tráfego vindo de Portugal para os diversos destinos no sul, ocidente e centro do continente Africano.