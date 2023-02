Ondas de críticas à conduta, alegadamente indecorosa do presidente do TS, levou Associação dos Juízes de Angola (AJA) a juntar-se aos partidos na oposição, e instar o Conselho Superior da Magistratura Judicial a abrir inquérito a Joel Leonardo, por conta de polémica de corrupção naquele tribunal. Entretanto, ao NJ, o jurista David Mendes manifesta-se atónito com a AJA, e suspeita que a intenção seja forçar uma demissão.

A Associação dos Juízes de Angola (AJA) junta-se aos partidos políticos na oposição, com a UNITA à testa, e exige a abertura de um inquérito junto do Tribunal Supremo (TS), visando apurar a veracidade das denúncias de corrupção que têm no centro Joel Leonardo, o presidente do referido tribunal.

A exigência da AJA, de abertura de um inquérito, tornada pública no início desta semana, foi direccionada ao Conselho Superior da Magistratura Judicial (CSMJ), entidade igualmente presidida por Joel Leonardo.

Nos últimos dias, o nome do presidente do TS tem sido associado à várias práticas tidas como contrárias ao exercício da justiça, desde corrupção, nepotismo, venda de sentenças, uso e abuso de poder, ultraje e perseguição a colegas, usurpação de meios, desvio de fundos públicos e chantagem.

O facto já mereceu crítica por parte dos partidos na oposição, com a UNITA à testa, esta que pondera requerer uma audição de Joel Leonardo na Assembleia Nacional.

Aos partidos junta-se agora a AJA, que chama atenção pelos riscos de o Tribunal Supremo estar constantemente associado a situações maculadas.

Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, pagável no Multicaixa. Siga o link: https://leitor.novavaga.co.ao/