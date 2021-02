O Grupo Parlamentar da UNITA solicitou, esta semana, ao gabinete do presidente da Assembleia Nacional (AN) audição à ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta, sobre a gestão da Covid-19 e espera que seja aceite em nome dos angolanos.

Os parlamentares do "galo negro" entendem que os gestores públicos são obrigados a prestar explicações sobre a forma como gerem os recursos do País, no caso do sector da Saúde, particularmente nesta época de pandemia.

"O pedido de audição tem respaldo nos termos do n.º 1 do artigo 303.º e do artigo 147.º da Lei n.º 13/17, de 6 de Julho, Regimento da Assembleia Nacional", lê-se no comunicado a que o NJ teve acesso.

O vice-presidente do Grupo Parlamentar da UNITA, Maurílio Luiele, considera legítimo que os angolanos tivessem a oportunidade de conhecer "verdadeiramente" os "meandros" da gestão da Covid-19, levada a cabo pela Comissão Multissectorial para Prevenção e Combate à pandemia, da qual Sílvia Lutucuta é a porta-voz e tem a obrigação de prestar esclarecimentos.

"Pensamos nós ser importante que a sociedade angolana esteja informada, sobre a gestão da pandemia, sobretudo o seu impactos, tanto a nível social como também económico, entre outros, devem ser partilhados, uma vez que todos merecemos conhecer tudo quanto se passa e o que deverá passar-se, disse Maurílio Luiele.

