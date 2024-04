"Betão" hospitalar tem dominado agenda do Governo, sendo as unidades de níveis terciários campeãs em infra-estruturas no sector da Saúde. Investimento "megalómanas" já atingiu a cifra de 1,2 mil milhões USD, porém postos e centros de saúde estão entregues ao "deus-dará".

Nos últimos sete anos, o Executivo gastou mais de mil milhões de dólares na construção de pelo menos 12 hospitais de níveis terciários (aptos para receber casos de alta complexidade e que necessitam de atendimento especializado), apontam cálculos do Novo Jornal aos orçamentos das referidas unidades sanitárias.

Do leque destes hospitais inaugurados na era "JLo", o Complexo Hospitalar de Doenças Cárdio-Pulmonares Dom Cardeal Alexandre do Nascimento foi o que mais engoliu valores com um encaixe de 214 milhões USD. Em segundo lugar de unidades sanitárias de grande porte, inauguradas nos últimos anos, figura o Hospital Materno-Infantil Dr. Pedro Azancot de Menezes, com o montante de 179 milhões USD.

A fechar o "top 3" de gastos com estruturas de saúde, está o hospital especializado no tratamento de queimaduras, Neves Bendinha, ficando com 175 milhões USD. Recentemente inaugurado pelo Presidente da República, o Hospital Geral de Viana Emílio de Carvalho teve despesas avaliadas em 125 milhões USD.

