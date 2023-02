Presidente do Tribunal de Contas sai com "jubilação antecipada" depois de convidada a sair pelo Presidente da República

No dia em que a Presidência da República emitiu um comunicado a lembrar à presidente do Tribunal de Contas que tinha sido convidada a sair há quase uma semana pelo Chefe de Estado, Exalgina Gambôa responde a João Lourenço com um pedido de jubilação antecipada por "razões de saúde".