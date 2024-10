UNITA exige a libertação incondicional de jovens activistas presos em várias unidades penitenciárias do País

O secretariado executivo do comité permanente da comissão política da UNITA, exigiu esta segunda-feira, 28, ao Executivo angolano, a "libertação imediata e incondicional" dos jovens activistas presos, instando o Governo a primar pela cultura do diálogo com a juventude na solução dos seus problemas e expectativas.