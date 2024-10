Semanário Novo Jornal

Cobranças coercivas à espreita no sector de energia e águas

Empresas do sector de Energia e Águas registam, nos últimos tempos, "elevadas perdas financeiras" que as levaram à falência técnica. Segundo o titular do ministério de tutela, as referidas dívidas dos consumidores e a vandalização das infra-estruturas são as principais causas.