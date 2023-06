O primeiro-ministro português, António Costa, visita o nosso País nos dias 05 e 06 de Junho, tendo previsto encontros com o Presidente João Lourenço, empresários e com a comunidade portuguesa.

A visita decorre a convite de João Lourenço e visa "o reforço das relações bilaterais entre Angola e Portugal a nível político, económico e cultural".

De acordo com o programa oficial a que o NJ teve acesso (Cf. anexo), no primeiro dia de visita, António Costa será recebido, na manhã do dia 05 de Junho (segunda-feira), no Palácio da Cidade Alta, pelo Presidente da República e, depois, seguir-se-á um encontro privado entre os dois Chefes de Governo, bem como conversações oficiais entre as delegações ministeriais de ambos os países. Haverá, ainda, um almoço na Cidade Alta.

Na tarde de segunda-feira, o primeiro-ministro português deverá visitar a Zona Industrial de Viana, onde manterá contactos com representantes de empresas portuguesas que actuam no País.

No segundo e último dia, António Costa tem agendada uma visita ao Consulado-Geral de Angola em Luanda, na Avenida de Portugal (edifício da Missão Diplomática de Portugal em Angola) e ao Centro de Emissão de Vistos, no Largo das Ingombotas. Durante o acto, deverá, também, receber informações sobre as obras nas futuras instalações do Consulado de Portugal em Benguela, na Avenida Fausto Frazão. Haverá a habitual visita à Escola Portuguesa de Luanda, onde acontecerá o encontro com membros da comunidade portuguesa residente em Angola.

Ocorrerá, igualmente, um momento de declarações à imprensa e, no final da tarde do mesmo dia, o governante deverá deixar Angola com destino à Africa do Sul, onde participará das comemorações do "Dia de Portugal" junto da comunidade portuguesa ali residente, bem como com o Presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa.

