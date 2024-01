Apanhados três cidadãos chineses a "minerar" criptomoeda

Três cidadãos de nacionalidade chinesa foram apanhados pelos efectivos do Serviço de Investigação Criminal (SIC), no distrito urbano da Camama, Luanda, a minerar criptomoeda e com mais de 70 milhões de kwanzas e oito mil USD na sua posse, no interior de uma oficina auto.