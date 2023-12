O Governo da Província do Bengo iniciou esta terça-feira, 19, o processo de inscrição para aquisição de apartamentos na centralidade Teresa Afonso Gomes, depois da inauguração da primeira fase pelo Presidente da República, João Lourenço, no mês de Novembro.

Segundo o Governo da Província do Bengo, estão disponíveis 73 habitações, cujo sorteio acontece no próximo sábado, 23, e qualquer interessado pode concorrer, desde que apresente a documentação exigida.

As autoridades locais garantem isenção no processo de inscrição para se evitar constrangimentos.

Refira-se que o Presidente da República, João Lourenço, inaugurou, no mês passado, a primeira fase da Centralidade Teresa Afonso Gomes, na cidade de Caxito, província do Bengo, com 80 edifícios.

Na primeira fase foram erguidos 80 edifícios, dos quais 72 abrigam lojas e 486 habitações, sendo oito delas moradias térreas, bem como postos de saúde, de polícia e uma escola primária de 24 salas.

Na segunda fase, prevê-se a construção de mais 78 edifícios de diferentes tipologias, totalizando mil habitações, entre os quais 946 apartamentos, 30 moradias térreas.