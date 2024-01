Concurso público de Luanda mergulhado em crítica, por deixar candidatos com nota alta fora dos admitidos. SINPROF considera os concursos como uma questão polémica, por isso apela a maior transparência. GPL priorizou quota para os candidatos com limitações físicas.

Os resultados do concurso público para admissão de professores já são conhecidos. As listas foram publicadas, em Luanda, na sexta-feira, 6 de Janeiro, pela Comissão Provincial de Júri. Há quem tenha sido excluído mesmo com os seus 16 valores obtidos no teste de admissão, segundo apurou o Novo Jornal no site do GPL com os candidatos preteridos.

Não é a primeira vez que o concurso público do sector da educação da provincia de Luanda é envolvido em polémica. Por exemplo, em 2018 houve candidatos admitidos com a nota de 0,4, enquanto os que obtiveram 10 valores tinham sido preteridos. Em 2021, o Tribunal de Contas orientou o GPL a repetir os exames de admissão à função pública.

A polémica voltou a beliscar a capacidade organizativa do elenco de Manuel Homem na realização de concursos públicos. Candidatos que concorreram para a mesma categoria, por exemplo no ensino primário ou secundário, e que obtiveram 14,9 valores no teste de admissão, mas foram preteridos pela Comissão de júri do GPL, favorecendo concorrentes com 10 ou 12 valores admitidos.

