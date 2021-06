O grupo liderado pelo ex-militar era composto por quatro elementos e dois estão igualmente detidos sendo que um quarto indivíduo foi baleado mortalmente durante uma troca de tiros com os efectivos da Polícia Nacional (PN) no ano passado.

Esta troca de tiros teve lugar a 03 de Setembro de 2020, no interior de uma Cantina, no Distrito Urbano do Futungo, Luanda, após o furto de uma viatura de marca Toyota Hilux.

Segundo o porta-voz do SIC-Luanda, superintendente-chefe Fernando de Carvalho, o grupo era encabeçado pelo ex-fuzileiro naval e estes faziam-se acompanhar de seis armas de fogo, "três pistolas de marcas Jericho e Glock e três AKM-47, sendo duas de cano cerrado e uma completa".

De acordo com Fernando de Carvalho, os elementos foram assaltar uma cantina e no seu interior depararam-se com um inspector-chefe do SIC-Luanda, que foi baleado no local.

"O Nosso efectivo teve sorte porque, por pouco, não perdeu a vida. Naquele dia, após os elementos praticarem a acção, mesmo depois de balearem e verem o inspector-chefe do SIC-Luanda deitado no chão, ainda efectuaram mais alguns disparos", contou o responsável em declarações ao Novo Jornal.

O responsável salientou que os detidos aguardam o julgamento detidos preventivamente, acusados de tentativa de homicídio, posse e uso de arma de fogo, assalto à mão armada e formação de quadrilha.