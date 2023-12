Mais três cidadãos de nacionalidade chinesa foram detidos pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC) por mineração de criptomoedas, no município do Icolo Bengo, em Luanda.

Os estrangeiros, com idades compreendidas entre os 30 e os 34 anos, disfarçavam esta actividade ilegal no interior do estaleiro de uma empresa de montagem de torres de transporte de electricidade, na localidade de Botomona.

Os acusados instalaram três postes de transformação de energia elétrica (PTs) e ligaram-os à rede pública de distribuição aos consumidores daquela localidade.

Os homens conectavam os materiais em dois pavilhões, onde eram instalados sistema de refrigeração das máquinas de criptomoedas.

Os indivíduos foram apanhados em flagrante depois de uma denúncia anónima que o SIC recebeu.

Os chineses serão encaminhados para o juiz de garantia, respondendo pelos crimes de furto de energia elétrica da rede pública, exercício ilegal de actividade económica e associação criminosa.

No passado dia 6 de Novembro foram igualmente detidos três chineses com idade compreendidas entre os 24 e os 38, por mineração de criptomoeda no município de Cacauco.

O porta-voz do SIC-geral, Manuel Halaiwa, explicou que "no País foram desmantelados vários pontos onde era feita mineração de criptomoeda, sobretudo em Luanda", nomeadamente nos municípios do Talatona, Belas, Luanda-Sul ( Viana), Kicolo , Sequele, na vila de Cacuaco, bem como nas províncias do Kwanza-Norte e Kwanza-Sul.