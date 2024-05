Jovem que aterrorizou zona do Jardim do Éden por degolar crianças começou a ser julgado - Em tribunal, afirmou que assumiu culpa dos crimes por ordem do SIC - Psiquiatria forense diz que acusado sofre de transtorno de personalidade

O Tribunal de Comarca de Belas, no Benfica, em Luanda, começou a julgar, esta semana, o principal suspeito do assassinato de cinco crianças, cujos corpos foram encontrados com os pescoços cortados, em Maio de 2023, no bairro "Sonho da casa própria", na urbanização do Jardim do Éden, no distrito urbano do Camama, em Talatona, soube o Novo Jornal.