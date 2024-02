A Delegação Provincial de Finanças de Luanda vai leiloar, a 12 de Março, 839 motociclos e ciclomotores para desmantelamento a empresários do sector da metalurgia, apreendidos há mais de 90 dias pelo Comando Provincial da Polícia Nacional.

Os 839 motociclos e ciclomotores já não reúnem condições de circulação na via pública e ultrapassaram os 90 dias desde a data da apreensão.

Trata-se de veículos motorizados apreendidos pelo Comando Provincial da Polícia Nacional (PN) de Luanda por violação dos preceitos do Código de Estrada e demais legislação em vigor, de acordo com o Edital 1/2024 do Ministério das Finanças.

Os interessados devem remeter as propostas de compra à Delegação Provincial de Finanças de Luanda, localizada no Largo da Independência, Torres Dipanda, Edifício B, 4.º andar ou pelo e-mail sa.delegacao.luanda@minfin.gov.ao.

Segundo o edital, as inscrições vão decorrer até ao dia 07 de Março. O leilão está marcado para o dia 12 de Março, das 9h00 às 15h00, estando os motociclos e ciclomotores no parque da PN, no KM 30, município de Viana.

O preço base da venda em hasta pública está fixado em 165 mil kwanzas por tonelada, e os interessados podem ver a sucata nos cinco dias úteis anteriores à data limite de apresentação de propostas (6 de Março).