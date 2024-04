Reino Unido procura alternativas ao Ruanda para enviar migrantes ilegais - Costa do Marfim e Botsuana são as escolhas preferidas - Angola e Cabo verde são opções "suplentes" dos "suplentes"

Depois do fracasso do processo de aprovação do envio de milhares de migrantes ilegais do Reino Unido para o Ruanda, o Governo de Londres procura soluções alternativas e estão a decorrer negociações com quatro países como alternativas, incluindo dois africanos. Angola aparece como suplente dos suplentes.